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    В Одесі демонтували 97 незаконно розміщених рекламних конструкцій

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    В Одесі демонтували 97 незаконно розміщених рекламних конструкцій

    В Одесі демонтують розміщені з порушеннями зовнішню рекламу та вивіски

    Управління реклами Одеської міської ради продовжує роботу з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок, розміщених з порушеннями.

    Так, з 16 по 19 листопада 2020 року працівники комунальної установи «Одесреклама» склали 79 актів фіксації порушень розміщення рекламних конструкцій та вивісок на фасадах будівель.

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    В Одесі демонтували 97 незаконно розміщених рекламних конструкцій
    В Одесі демонтували 97 незаконно розміщених рекламних конструкцій
    В Одесі демонтували 97 незаконно розміщених рекламних конструкцій
    В Одесі демонтували 97 незаконно розміщених рекламних конструкцій
    В Одесі демонтували 97 незаконно розміщених рекламних конструкцій
    В Одесі демонтували 97 незаконно розміщених рекламних конструкцій
    В Одесі демонтували 97 незаконно розміщених рекламних конструкцій
    В Одесі демонтували 97 незаконно розміщених рекламних конструкцій
    В Одесі демонтували 97 незаконно розміщених рекламних конструкцій

    Управлінням реклами винесені приписи про усунення виявлених порушень, згідно з якими співробітники КУ «Одесреклама» демонтували 97 рекламних конструкцій.

    Контроль за дотриманням Правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок триває.

    Теги: Одеса благоустрій
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