В Одесі демонтували 97 незаконно розміщених рекламних конструкцій
В Одесі демонтують розміщені з порушеннями зовнішню рекламу та вивіски
Управління реклами Одеської міської ради продовжує роботу з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок, розміщених з порушеннями.
Так, з 16 по 19 листопада 2020 року працівники комунальної установи «Одесреклама» склали 79 актів фіксації порушень розміщення рекламних конструкцій та вивісок на фасадах будівель.
Управлінням реклами винесені приписи про усунення виявлених порушень, згідно з якими співробітники КУ «Одесреклама» демонтували 97 рекламних конструкцій.
Контроль за дотриманням Правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок триває.