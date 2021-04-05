В Одесі фотографа, який скоїв смертельне ДТП, відправили під цілодобовий домашній арешт

Адвокат підозрюваного запевнив, що на Нікіфорова напали, і через це він намагався втекти

У березні Київський районний суд відправив чоловіка під домашній нічний арешт

Фотографа Євгена Нікіфорова, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП в Одеській області, відправили під цілодобовий домашній арешт. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Одеського апеляційного суду, повідомляє «Суспільне».

У березні Київський районний суд відправив чоловіка під домашній нічний арешт. Прокуратура не погодилася з таким рішенням і подала апеляційну скаргу, вимагаючи відправити чоловіка до СІЗО без права застави. Адвокати Нікіфорова підготували зустрічну скаргу та вимагали повністю скасувати запобіжний захист.

Колегія суддів відправилася до нарадчої кімнати, після чого вирішила задовольнити скаргу прокурора частково та застосувати до Євгена Нікіфорова цілодобовий арешт.

Нагадаємо, фотографа Євгена Нікіфорова підозрюють у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди у селі Василівка Одеського району, внаслідок якої загинула людина. За версією слідства, чоловік збив 37-річного Ігоря Буздужу та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Від отриманих травм чоловік помер. Згодом водія та автівку розшукали у Білгороді-Дністровському районі.

Натомість адвокат підозрюваного Денис Пономаренко запевнив Суспільне, що на Нікіфорова напали, і через це він намагався втекти. За словами захисника, фотограф разом із братом подорожували Одеською областю та робили знімки для власного проєкту. Під час зйомки у селі Василівка біля їхньої автівки припаркувся автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння. Після цього один із них начебто почав у «грубій формі» погрожувати та вимагати Євгена віддати йому техніку.

Тим часом, в Одесі таксі після зіткнення з іншим автомобілем відкинуло в стовп.