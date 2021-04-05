ДТП «під кайфом»: за вбивство чотирьох людей водій отримав десять років тюрми

ДТП на трасі Київ – Одеса сталася у травні 2020 року

Результати експертизи показали, що водій вчинив ДТП у стані наркотичного сп'яніння

Маньківський райсуд на Кіровоградщині засудив до 10 років позбавлення волі водія, який у стані наркотичного сп'яніння скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє «Кропива».

Мова про жахливу ДТП, що сталася на автодорозі Київ – Одеса поблизу Жашкова у травні 2020 року. Обвинувачений Клим Скибіцький близько 10 години ранку, керуючи автомобілем «Тойота Ленд Крузер» скоїв виїзд на зустрічну смугу де зіткнувся з автомобілями «Мерседес Варіо» та ВАЗ.

У результаті ДТП в автомобілі ВАЗ загинуло чотири особи: водій і пасажири — жінка, чоловік, шестирічний хлопчик.

Обвинувачений частково вину визнав в частині того, що він перебував за кермом автівки «Тойота Ленд Крузер». Він вказав, що рухався в режимі «круїз контроль» у напрямку Одеси, був втомлений і планував заїхати на найближчу АЗС щоб відпочити. Момент зіткнення та обставини ДТП не пам'ятає. Заявив, що наркотичних речовин не вживав, оскільки займається спортом.

Натомість результати експертизи показали, що чоловік був у стані наркотичного сп'яніння, що могло бути наслідком вживання амфетаміну.

Суд визнав винним обвинуваченого за ч. 3 ст. 286 ККУ (Порушення ПДР, що спричинило смерть кількох осіб) та призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі. Також суд задовольнив цивільних позовів на загальну суму 3 млн. грн.

Зазначається, що Клим Скибіцький вчинив ДТП на автомобілі, що належить відомій на Кіровоградщині бізнес-родині Табалових, зокрема Андрію Табалову, який на той час був секретарем Кропивницької міської ради.