  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі хлопець викрав свою колишню дівчину і залякував, щоб відновити стосунки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Одесі хлопець викрав свою колишню дівчину і залякував, щоб відновити стосунки

    Дівчині вдалося звільнитися лише обманом, пообіцявши знову зустрічатися з хлопцем.

    В Одесі 21-річний хлопець посеред вулиці викрав свою колишню 19-річну дівчину, вивіз її на автомобілі за місто й там залякуваннями та застосуванням сили вимагав відновити стосунки.

    «Про те, що на вулиці Михайла Грушевського невідомий силоміць посадив дівчину в автівку і поїхав геть, до поліції повідомили очевидці. За годину правоохоронці встановили автомобіль правопорушника та визначили його маршрут. А згодом затримали і самого зловмисника», - зазначили в Одеському районному управлінні поліції №1.

    Хлопець вивіз викрадену дівчину на київську трасу. Після довгих розмов та сперечань вона збрехала, що погоджується відновити стосунки. Тож хлопець відвіз її назад у місто й відпустив.

    «21-річний молодик вивіз дівчину на київську трасу, де, застосовуючи силу, зажадав відновити стосунки. У разі відмови хлопець пригрозив, що замкне потерпілу у якомусь віддаленому населеному пункті. Дівчина вдала, що погодилася, і тоді правопорушник повернувся в Одесу та висадив її на одній з вулиць міста», - повідомили в поліції.

    Хлопця затримали. З’ясувалося, що він уже має судимості за майнові злочини

    «Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі, йому інкримінують незаконне позбавлення волі та викрадення людини із заподіянням їй фізичних ушкоджень, що передбачено ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України. Згідно з законодавством, підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі», - розповів начальник слідчого відділу відділення поліції №4 Одеського райуправління поліції №1 Ярослав Клинч.

    Теги: викрадення автомобіль місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі хлопець викрав свою колишню дівчину і залякував, щоб відновити стосунки