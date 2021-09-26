В Одесі хлопець викрав свою колишню дівчину і залякував, щоб відновити стосунки

Дівчині вдалося звільнитися лише обманом, пообіцявши знову зустрічатися з хлопцем.

В Одесі 21-річний хлопець посеред вулиці викрав свою колишню 19-річну дівчину, вивіз її на автомобілі за місто й там залякуваннями та застосуванням сили вимагав відновити стосунки.

«Про те, що на вулиці Михайла Грушевського невідомий силоміць посадив дівчину в автівку і поїхав геть, до поліції повідомили очевидці. За годину правоохоронці встановили автомобіль правопорушника та визначили його маршрут. А згодом затримали і самого зловмисника», - зазначили в Одеському районному управлінні поліції №1.

Хлопець вивіз викрадену дівчину на київську трасу. Після довгих розмов та сперечань вона збрехала, що погоджується відновити стосунки. Тож хлопець відвіз її назад у місто й відпустив.

«21-річний молодик вивіз дівчину на київську трасу, де, застосовуючи силу, зажадав відновити стосунки. У разі відмови хлопець пригрозив, що замкне потерпілу у якомусь віддаленому населеному пункті. Дівчина вдала, що погодилася, і тоді правопорушник повернувся в Одесу та висадив її на одній з вулиць міста», - повідомили в поліції.

Хлопця затримали. З’ясувалося, що він уже має судимості за майнові злочини

«Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі, йому інкримінують незаконне позбавлення волі та викрадення людини із заподіянням їй фізичних ушкоджень, що передбачено ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України. Згідно з законодавством, підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі», - розповів начальник слідчого відділу відділення поліції №4 Одеського райуправління поліції №1 Ярослав Клинч.