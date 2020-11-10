  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі минулого тижня народилися 184 дитини

    • Розсилка
    В Одесі минулого тижня народилися 184 дитини

    Департамент охорони здоров'я Одеської міськради інформує про кількість новонароджених за минулий тиждень

    Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 184 немовляти, серед яких дві двійні.

    Чисельна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими дівчатками – на світ з'явилися 94 маленькі одеситки і 90 юних одеситів.

    1_1856
    Дівчат народилося більше ніж хлопчиків

    Лідерство за кількістю новонароджених минулого тижня належить міському пологовому будинку №1, де побачив світ 51 малюк.

    Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.

    діти Одеса одесити немовля пологовий будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies