В Одесі минулого тижня народилися 184 дитини
Департамент охорони здоров'я Одеської міськради інформує про кількість новонароджених за минулий тиждень
Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 184 немовляти, серед яких дві двійні.
Чисельна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими дівчатками – на світ з'явилися 94 маленькі одеситки і 90 юних одеситів.
Лідерство за кількістю новонароджених минулого тижня належить міському пологовому будинку №1, де побачив світ 51 малюк.
Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.