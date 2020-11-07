  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Шотландії заборонили бити дітей

    • Розсилка
    Шотландія стала 57 країною у світі, яка заборонила бити дітей - У Шотландії заборонили бити дітей
    Шотландія стала 57 країною у світі, яка заборонила бити дітей

    Раніше батькам та опікунам у Шотландії дозволялося бити дітей з виховною метою, якщо це дисциплінарне покарання було «відповідним»

    У Шотландії набрав чинності закон, що забороняє бити дітей.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Закон схвалив шотландський парламент минулого року. Раніше батькам та опікунам у Шотландії дозволялося бити дітей з виховною метою, якщо це дисциплінарне покарання було «відповідним».

    Згідно з новим законом, формулювання «виправданий напад з метою захисту» в таких випадках більше не діє. При цьому вказується, що мета нового закону полягає в тому, щоб забезпечити дітям такий самий ступінь захисту від нападів, що і дорослим.

    Видання зазначає, що першою у світі шльопання дітей заборонила Швеція в 1979 році. Шотландія стала 57 країною у світі, що наслідувала цей приклад.

    Очікується, що в січні аналогічну заборону введе також Уельс. У разі прийняття відповідного закону він почне діяти з 2022 року. Водночас в Англії та Північній Ірландії такий законопроєкт ухвалювати поки не збираються.

    Швеція діти закон Шотландія напад парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies