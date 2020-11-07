У Шотландії заборонили бити дітей
Раніше батькам та опікунам у Шотландії дозволялося бити дітей з виховною метою, якщо це дисциплінарне покарання було «відповідним»
У Шотландії набрав чинності закон, що забороняє бити дітей.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Закон схвалив шотландський парламент минулого року. Раніше батькам та опікунам у Шотландії дозволялося бити дітей з виховною метою, якщо це дисциплінарне покарання було «відповідним».
Згідно з новим законом, формулювання «виправданий напад з метою захисту» в таких випадках більше не діє. При цьому вказується, що мета нового закону полягає в тому, щоб забезпечити дітям такий самий ступінь захисту від нападів, що і дорослим.
Видання зазначає, що першою у світі шльопання дітей заборонила Швеція в 1979 році. Шотландія стала 57 країною у світі, що наслідувала цей приклад.
Очікується, що в січні аналогічну заборону введе також Уельс. У разі прийняття відповідного закону він почне діяти з 2022 року. Водночас в Англії та Північній Ірландії такий законопроєкт ухвалювати поки не збираються.