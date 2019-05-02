В Одесі на катері загинув матрос



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Слідство буде встановлювати, чи було це самогубством

У Військово-морських силах України повідомили, що сьогодні на борту малого броньованого артилерійського катера «Вишгород» загинув 23-річний матрос. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, трагічний випадок стався вранці 2 травня на борту МБАКа, який перебував у Практичній (Воєнній) гавані в Одесі.

В даний час правоохоронці проводять слідчі дії, а керівництво ВМС почало службову перевірку. Прес-офіцер ВМС заявив, що слідство буде з’ясовувати чи було це самогубство, чи вбивство.

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