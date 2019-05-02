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    В Одесі на катері загинув матрос

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    В Одесі на катері загинув матрос

    Слідство буде встановлювати, чи було це самогубством

    У Військово-морських силах України повідомили, що сьогодні на борту малого броньованого артилерійського катера «Вишгород» загинув 23-річний матрос. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Повідомляється, трагічний випадок стався вранці 2 травня на борту МБАКа, який перебував у Практичній (Воєнній) гавані в Одесі.

    В даний час правоохоронці проводять слідчі дії, а керівництво ВМС почало службову перевірку. Прес-офіцер ВМС заявив, що слідство буде з’ясовувати чи було це самогубство, чи вбивство.

    Також нагадаємо, що напередодні підозрюваний у нападі на одеського активіста Олега Михайлика – Лаша Герасін здійснив сім ударів колючо-ріжучим предметом собі у живіт. Адвокат переконаний, що Герасін хотів покінчити з собою, нібито, через незаконне утримання під вартою, поліцейське свавілля і відсутність судового розгляду.

    Минулого тижня під Києвом поліція врятувала молодого чоловіка від петлі. У відділку поліції молодик оговтався і подякував поліцейським за врятоване життя.

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