Під Києвом поліція врятувала молодого чоловіка від петлі



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Поліцейський знайшли чоловіка з мотузкою Фото: Нацполіція

Чоловік важко переживав втрату близького друга і сам збирався вчинити самогубство

Поліція охорони Київщини не дала 28-річному жителю Вишгорода зробити трагічний крок. У молодого чоловіка нещодавно покінчив життя самогубством його товариш і таку втрату він не міг пережити. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На спецлінію 102 надійшов дзвінок від жительки міста Вишгород. Перелякана і вкрай стурбована жінка повідомила, що її чоловік має намір накласти на себе руки. Також вона повідомила місце, куди він міг направитись.

«Наряд реагування охорони поліції вже за лічені хвилини прибув на вказане місце. Швидко обстежуючи лісову територію поблизу гаражного кооперативу, поліцейські помітили чоловіка з мотузкою в руках. У нього був дуже пригнічений стан. Однак поліцейські зуміли переконати молодого чоловіка не робити такий необачний крок. Адже за будь-яких скрутних життєвих обставин є завжди родичі, близькі люди, друзі, яким ми потрібні, які нам допоможуть і розрадять», - розповіли в поліції.

Вже у відділку поліції молодик оговтався і подякував поліцейським за врятоване життя.

Як повідомлялося, 24 квітня в Києві на території ВДНГ знайшли тіло молодого хлопця. Воно висіло на одному з дерев в зеленій зоні.