Підозрюваний у нападі на активіста Михайлика скоїв спробу суїциду в СІЗО - адвокат



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Підозрюваний у нападі на одеського активіста Лаша Герасін Фото: pushkinska.net

Адвокат переконаний, що Герасін хотів покінчити з собою, нібито, через незаконне утримання під вартою, поліцейське свавілля і відсутність судового розгляду

Підозрюваний у нападі на одеського активіста Олега Михайлика – Лаша Герасін здійснив сім ударів колючо-ріжучим предметом собі у живіт.

Про це «24 каналу» повідомив його адвокат Володимир Поярков.

«29 квітня мій підзахисний не витримав і здійснив спробу суїциду – наніс собі близько семи ударів в живіт колючо-ріжучим предметом у знак протесту. Зараз він перебуває в лікарні швидкої допомоги у Києві. Ситуація важка», – прокоментував Поярков.

За словами адвоката, йому не надають доступу до підзахисного – не реалізовують право на побачення. Поярков повідомив, що у вівторок він не зміг потрапити до Герасіна, оскільки начальник слідчого ізолятору не надав дозвіл на побачення. В СІЗО обмежились поясненням, мовляв, лише у разі повернення підозрюваного до ізолятору, захисник зможе з ним поспілкуватися.

«Від мене його фактично ховають! Це незаконно, оскільки адвокат має право побачення і в лікарні в тому числі. За словами тюремників, він перебуває під медичним наглядом, але не допускає лікарів до себе. Є сумніви, у якому він стані зараз», – продовжив Поярков.

Адвокат переконаний, що Герасін хотів покінчити з собою, нібито, через незаконне утримання під вартою, поліцейське свавілля і відсутність судового розгляду.

Нагадаємо, 19 січня Олега Михайлика виписали з німецької клініки, де йому зробили операцію та вилучили кулю з легені.

На Михайлика вчинили замах 22 вересня 2018 року, у нього вистрелили в центрі Одеси біля перехрестя вулиць Єврейської та Осипова – неподалік будинку, де він мешкає, та за кілька десятків метрів від будівлі головного управління Нацполіції Одеської області. Куля протаранила наскрізь ліву руку та груди жертви, застрягши в лівій легені, не влучивши в серце. Активісту порадили дочекатися, доки розірвана легеня загоїться, а вже тоді зробити операцію.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

Як повідомлялося, одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії, підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика. 27 вересня суд взяв їх під варту.