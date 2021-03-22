В Одесі на розкопках знайшли монету часів Золотої Орди

Використовуючи дані георозвідки, дослідники продовжать розкопки на Приморському бульварі

Мідну монету часів правління хана Золотої Орди Абдуллаха знайшли дослідники під час археологічних розкопок на Приморському бульварі Одеси, на місці можливого розміщення фортеці Хаджибей, у грудні 2020 року. Про це повідомив доктор історичних наук Андрій Красножон, який брав участь у розкопках, на своїй сторінці у Facebook.

Він опублікував фото артефакту і написав: «Пул Абдуллаха 367-1370 років з розкопок на Приморському бульварі в Одесі, після реставрації. Перший і поки що єдиний».

За словами історика, монету знайшли разом з керамікою першої чверті-середини 14 століття. «Сьогодні така кераміка в Одесі, схоже, стає нормою. Що це означає, поки що не ясно. Потрібно шукати», – зазначив професор Красножон.

Використовуючи дані георозвідки, дослідники продовжать розкопки на Приморському бульварі «у шаховому порядку».

Пул Абдуллаха – мідна монета Золотої Орди 1360-х років карбування. Вага її становить 1,51 г , діаметр 18 мм . На монеті зображений у точковому обідку хижий звір, повернутий вправо, на кінчику хвоста якого невелика голова з відкритою пащею. На зворотному боці монети напис: «Хан Абдуллах, хай триватиме Його правління».

Нагадаємо, на Одещині, поблизу міста Чорноморськ, було знайдено рештки древньої істоти. Ймовірно, це кістки вимерлого виду носорогів – Coelodonta antiquitatis.