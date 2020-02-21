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    В Одесі на зупинці сталася стрілянина, є поранений

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    <p>Потерпілий отримав травму ока, його доставили до лікарні</p> - В Одесі на зупинці сталася стрілянина, є поранений

    Потерпілий отримав травму ока, його доставили до лікарні

    Скріншот з відео

    45-річний одесит кілька разів вистрелив у бік незнайомця

    У четвер, 20 лютого, в Одесі місцевий мешканець влаштував стрілянину на зупинці громадського транспорту, у результаті чого постраждала одна особа.

    Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

    За інформацією поліції, на вулиці Середньофонтанській 45-річний одесит кілька разів вистрелив у бік незнайомця.

    В результаті потерпілий отримав травму ока, його доставили до лікарні. У стрілка вилучили два пістолети, схожі на пневматичні, та ніж. Йому інкримінують хуліганство.

    Як пише USIonline.com, за словами очевидців, чоловік напав на сім'ю з дитиною та намагався вистрілити в дитину, але влучив в око батькові.

    Нагадаємо, напередодні у салоні краси в Одесі сталася стрілянина: поранено перукарку.

    Національна поліція України кримінал Одеса стрілянина
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