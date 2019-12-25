В Одесі нагородили переможців конкурсу аматорських відеороликів «Стоп насильству!»



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Переможець - авторський колектив учнів Одеської школи № 15

23 грудня 2019 року в кінозалі Центру інтегрованих послуг (вул. Косовська, 2Д) відбулося підбиття підсумків та нагородження переможців конкурсу аматорських відеороликів серед учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси «Стоп насильству!».

Конкурс проводився в грудні 2019 року департаментом праці та соціальної політики спільно з департаментом освіти та науки Одеської міської ради та Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції відповідно до розпорядження Одеського міського голови від 04.12.2019 року № 1168.

Мета конкурсу - підвищення рівня поінформованості учнівської молоді про форми, прояви, причини та наслідки домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки.

У конкурсі взяли участь авторські учнівські колективи закладів загальної середньої освіти м. Одеси, зокрема: загальноосвітніх шкіл №№ 15, 18, 22, 31, 33 (8-А та 8-Б класи), 55, 63, 65, 72, 80, 85, 130, навчально-виховного комплексу № 84, спеціалізованих шкіл № 111 та № 117, Одеського комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка».

За результатами журі визначило наступних переможців конкурсу: