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    Одеситів запрошують на святкування Різдва за григоріанським календарем

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    Одеситів запрошують на святкування Різдва за григоріанським календарем

    25 грудня в Літньому театрі Міського саду розпочнється святкування

    25 грудня 2019 року, о 12:00 у Літньому театрі Міського саду розпочинається яскраве святкування європейського Різдва.

    О 14:00 до святкування з різдвяними піснеспівами і колядками приєднаються учасники Першого фестивалю хорового і ансамблевого співу «Вогонь Різдва горить, палає, колядка поміж всіх лунає».

    Гостей свята чекають традиції європейського Різдва, велика святкова програма, музика і подарунки.

    Також 28-29 грудня о 12:00 у центральному парку ім. Т. Г. Шевченка розпочнеться Новорічний карнавал - святковий концерт з іграми, вікторинами, веселими аніматорами та новорічним ярмарком.

    А 31 грудня одеситів і гостей міста запрошують зустріти Новий 2020 рік на Думській площі.

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