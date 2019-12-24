Одеситів попередили про відключення водопостачання
Відключення води в Суворовському районі на 26-27 грудня
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт по заміні засувок діаметром 300 мм і засувок діаметром 200 мм за адресою вул. Академіка Заболотного, 11 і 15
з 09:00 26 грудня до 02:30 27 грудня 2019 року
буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- 25-32-га Суворовські Лінії;
- вул. Академіка Заболотного, 1-25, 2, 12, 20-24;
- вул. Марсельська, 6;
- вул. Орловська, 20-54, 21-61;
- пр-т. Добровольського, 79-111;
- вул. Курська, 127-163;
- вул. Жоліо Кюрі, 22-24, 60-64.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.
Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).