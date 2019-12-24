Одеситів попередили про відключення водопостачання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відключення води в Суворовському районі на 26-27 грудня

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт по заміні засувок діаметром 300 мм і засувок діаметром 200 мм за адресою вул. Академіка Заболотного, 11 і 15

з 09:00 26 грудня до 02:30 27 грудня 2019 року

буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

25-32-га Суворовські Лінії;

вул. Академіка Заболотного, 1-25, 2, 12, 20-24;

вул. Марсельська, 6;

вул. Орловська, 20-54, 21-61;

пр-т. Добровольського, 79-111;

вул. Курська, 127-163;

вул. Жоліо Кюрі, 22-24, 60-64.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).