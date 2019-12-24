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    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    Відключення води в Суворовському районі на 26-27 грудня

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт по заміні засувок діаметром 300 мм і засувок діаметром 200 мм за адресою вул. Академіка Заболотного, 11 і 15

    з 09:00 26 грудня до 02:30 27 грудня 2019 року

    буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

    • 25-32-га Суворовські Лінії;
    • вул. Академіка Заболотного, 1-25, 2, 12, 20-24;
    • вул. Марсельська, 6;
    • вул. Орловська, 20-54, 21-61;
    • пр-т. Добровольського, 79-111;
    • вул. Курська, 127-163;
    • вул. Жоліо Кюрі, 22-24, 60-64.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

    Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

    Одеса водопостачання
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