В Одесі нагородили переможців виставки дитячого малюнка «Африканський калейдоскоп»



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У Художній галереї відкрилася виставка дитячого малюнка, організована за підтримки Почесного консульства ПАР в Одесі

25 січня 2020 року в Міській художній галереї відбулося урочисте відкриття виставки дитячого малюнка «Африканський калейдоскоп», яка організована за підтримки Почесного консульства ПАР в Одесі і проходить у рамках щорічної програми Одеської обласної Ради миру «Різдвяні вечори».

До експозиції увійшли творчі роботи, надані Почесним консульством ПАР в Одесі, і роботи учнів художньої студії Алли Шляхової (с. Крижанівка).

Вік учасників виставки - від 5 до 15 років. Роботи виконані різними матеріалами: гуашшю, олівцями, пастеллю, вугіллям, змішаними техніками, у техніці олійного живопису.

Роботи юних майстрів відрізняються насиченими колірними контрастами, які в поєднанні з лініями і формою передають барвистий колорит загадкового Африканського континенту, його казкових тварин і птахів.

Організатори конкурсу вручили призи та почесні нагороди учасникам виставки.

Учні Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату музичної школи-інтернату ім. П. С. Столярського виступили перед присутніми з концертом.