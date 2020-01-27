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    В Одесі нагородили переможців виставки дитячого малюнка «Африканський калейдоскоп»

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    В Одесі нагородили переможців виставки дитячого малюнка «Африканський калейдоскоп»

    У Художній галереї відкрилася виставка дитячого малюнка, організована за підтримки Почесного консульства ПАР в Одесі

    25 січня 2020 року в Міській художній галереї відбулося урочисте відкриття виставки дитячого малюнка «Африканський калейдоскоп», яка організована за підтримки Почесного консульства ПАР в Одесі і проходить у рамках щорічної програми Одеської обласної Ради миру «Різдвяні вечори».

    До експозиції увійшли творчі роботи, надані Почесним консульством ПАР в Одесі, і роботи учнів художньої студії Алли Шляхової (с. Крижанівка).

    Вік учасників виставки - від 5 до 15 років. Роботи виконані різними матеріалами: гуашшю, олівцями, пастеллю, вугіллям, змішаними техніками, у техніці олійного живопису.

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    В Одесі нагородили переможців виставки дитячого малюнка «Африканський калейдоскоп»
    В Одесі нагородили переможців виставки дитячого малюнка «Африканський калейдоскоп»
    В Одесі нагородили переможців виставки дитячого малюнка «Африканський калейдоскоп»

    Роботи юних майстрів відрізняються насиченими колірними контрастами, які в поєднанні з лініями і формою передають барвистий колорит загадкового Африканського континенту, його казкових тварин і птахів.

    Організатори конкурсу вручили призи та почесні нагороди учасникам виставки.

    Учні Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату музичної школи-інтернату ім. П. С. Столярського виступили перед присутніми з концертом.

    Одеса виставка
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