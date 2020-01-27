В Одесі проводиться капремонт спеціалізованої школи на вулиці Садовій



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У Приморському районі Одеси проводиться капітальний ремонт Одеської спеціалізованої школи №75 на вул. Садовій, 4

У Приморському районі Одеси проводиться капітальний ремонт Одеської спеціалізованої школи №75, розташованої на вул. Садовій, 4.

Школа № 75 функціонує з 1929 року, у ній навчаються діти з особливими освітніми потребами.

Капітальний ремонт спеціалізованого навчального закладу було розпочато в рамках міської цільової програми «Рівність». Будівля школи була побудована в 1885 році, і раніше подібний масштабний капітальний ремонт тут не проводився.

На сьогодні в процесі капремонту виконані роботи з посилення фасаду будівлі, замінено покрівлю школи, повністю виконані роботи із заміни інженерних систем.

Монтуються нові системи вентиляції, кондиціонування, каналізації, опалення та водостоку, всередині проводяться оздоблювальні роботи.

Завдяки капітальному ремонту в будівлі школи з'явиться гідравлічний підйомник (ліфт) для людей з інвалідністю. Це значно полегшить можливості пересування учнів школи.

На завершальному етапі капремонту будуть виконані роботи з благоустрою прилеглої території.

Роботи з капремонту будівлі школи №75 планується завершити до літа 2020 року.

Замовником робіт виступає управління капітального будівництва Одеської міськради.