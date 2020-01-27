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    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів

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    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів

    У Музеї арт-клубу «Вихід» (Буніна, 24) відкрилася виставка пинхол-фотографій Олега Волощука (Вінниця, фотоклуб «Горизонт»)

    В Одесі днями відкрилася виставка пінхол-фотографій вінницького фотохудожника Олега Волощука.

    Пінхол-фотографія – це зйомка камерою спрощеної конструкції. Власне, пінхол-камера – це звичайна светонепроникна коробка з невеликим отвором, який і служить об’єктивом. Олег Волощук власноруч виготовив одну таку камеру і знімав нею протягом 2017-2018 років у Вінниці та околицях.

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    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів
    Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів

    Знімки при такому способі відрізняються великою виразністю та специфічним особливим малюнком, а світлочутливим матеріалом може бути фотоплівка або фотопапір, а також матриця цифрової камери. Відстежуючи вуличні сюжети, автор йде за інтригою, оскільки заздалегідь точно навести камеру на об’єкт неможливо, і в будь-якому випадку сама зйомка триває до десяти хвилин. У кожного сюжету – відкритий фінал.

    Виставка буде працювати до 11 лютого.

    Джерело: Таймер

    Одеса виставка вінничани
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