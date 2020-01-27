Як фотохудожник з Вінниці дивував одеситів



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У Музеї арт-клубу «Вихід» (Буніна, 24) відкрилася виставка пинхол-фотографій Олега Волощука (Вінниця, фотоклуб «Горизонт»)

В Одесі днями відкрилася виставка пінхол-фотографій вінницького фотохудожника Олега Волощука.

Пінхол-фотографія – це зйомка камерою спрощеної конструкції. Власне, пінхол-камера – це звичайна светонепроникна коробка з невеликим отвором, який і служить об’єктивом. Олег Волощук власноруч виготовив одну таку камеру і знімав нею протягом 2017-2018 років у Вінниці та околицях.

Знімки при такому способі відрізняються великою виразністю та специфічним особливим малюнком, а світлочутливим матеріалом може бути фотоплівка або фотопапір, а також матриця цифрової камери. Відстежуючи вуличні сюжети, автор йде за інтригою, оскільки заздалегідь точно навести камеру на об’єкт неможливо, і в будь-якому випадку сама зйомка триває до десяти хвилин. У кожного сюжету – відкритий фінал.

Виставка буде працювати до 11 лютого.

Джерело: Таймер