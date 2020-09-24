В Одесі незаконно хотіли продати військове містечко



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У міністерстві заявили, що вдалося призупинити торги нерухомим майном Фото: Міноборони

Міноборони оскаржило дії державного реєстратора, який зареєстрував зазначене майно на фізичну особу

Розташовані в Одесі фонди, що належать Міністерству оборони України, незаконно зареєстрували та виставили на продаж як заарештоване майно.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Міноборони оскаржило дії державного реєстратора, який зареєстрував зазначене майно на фізичну особу.

«31 жовтня 2019 року дана громадянка зареєструвала право власності на об'єкт нерухомого майна в Одесі (вул. Світанку, 47), що завдало шкоди законним інтересам держави в особливо великих розмірах, оскільки зазначене майно розташоване у вивільненому з 2007 року військовому містечку №210», – уточнили у відомстві.

Як зазначили у Міноборони, 25 червня 2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області винесено постанову про арешт майна боржника – вказаної фізичної особи. У подальшому зазначене нерухе майно незаконно виставлено на продаж через систему електронних торгів арештованим майном.

1 вересня Головне управління майна та ресурсів Міноборони звернулося до Державного бюро розслідувань із проханням утрутитися в ситуацію. Згодом Заводський районний суд Миколаєва ухвалив рішення про зупинку торгів нерухомим майном загальною площею 13 350,7 кв. м.

Військова прокуратура Одеського гарнізону внесла відомості за фактом інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) та за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.