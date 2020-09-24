У Росії суд арештував рахунки і квартиру Навального



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про заборону реєстраційних дій на частку Навального в квартирі пристави оголосили 27 серпня

Арешт рахунків відбувся через позов компанії «Московський школяр», яку пов’язують з поваром Путіна, бізнесменом Євгеном Прігожиним

Судові пристави наклали арешт на квартиру Олексія Навального в московському районі Мар’їно, зазначає УНН з посиланням на повідомлення прес-секретаря російського опозиціонера Кіри Ярмиш в Twitter.

Як повідомила прессекретар політика Кіра Ярмиш, це пов’язано з позовом компанії «Московський школяр», яку пов’язують з поваром Путіна, бізнесменом Євгеном Прігожиним.

За словами Ярмиш, про заборону реєстраційних дій на частку Навального в квартирі пристави оголосили 27 серпня. «Це означає, що квартиру не можна продати, подарувати або закласти», — пояснила Ярмиш і додала, що тоді ж були арештовані рахунки Навального.

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020

Раніше за позовом «Московського школяра» також були арештовані рахунки Любові Соболь і Фонду боротьби з корупцією.

Як повідомили росЗМІ, на початку 2019 року Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального випустив розслідування, де звинуватив комбінат харчування «Московський школяр» у спалаху дизентерії в московських дитячих садах і школах в грудні 2018 року і заявив, що компанія належить Євгену Прігожину (він це заперечував).

«Московський школяр» зажадав по пів мільярда рублів з Навального, Соболь і Фонду боротьби з корупцією в якості компенсації шкоди діловій репутації. У жовтні 2019 року суд задовольнив позов і постановив стягнути з відповідачів в цілому 88 мільйонів рублів. Через програний позов Навальний оголосив про закриття Фонду.

В кінці серпня 2020 року стало відомо, що Євген Прігожин викупив у «Московського школяра» право вимагати борг з представників Фонду боротьби з корупцією.

Як повідомлялося 23 вересня, російського опозиціонера Олексія Навального виписали зі стаціонару берлінської клініки «Шаріте».

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.