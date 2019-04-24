В Одесі оголошується конкурс короткометражних ігрових фільмів
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До 225-річчя заснування Одеси в місті оголошується конкурс короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі»
За розпорядженням Одеського міського голови до 225-річчя заснування міста, з метою підтримки і популяризації кіномистецтва оголошується конкурс короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі».
Конкурсні роботи приймаються з 22 квітня 2019 року до 18:00 1 серпня 2019 року.
У період з 15 серпня по 2 вересня 2019 року експертна комісія оголосить переможців.
До участі в конкурсі запрошують: продюсерів, режисерів, професійних кінематографістів будь-якої вікової категорії, а також аматорські творчі команди.
Призовий фонд конкурсу:
- I премія (перше місце) - 250 тис. грн.
- II премія (друге місце) - 150 тис. грн.
- III премія (третє місце) - 100 тис. грн.
Фільми переможців будуть включені у програму святкових заходів 1-2 вересня 2019 року для показу мешканцям та гостям міста.
Вимоги до конкурсних робіт:
- Ігрові короткометражні фільми, хронометраж – до 20 хвилин.
- Відповідність темі: «Одного разу в Одесі».
- Авторські права на фільм належать заявнику на участь у конкурсі. Учасники, що надали чужі роботи, можуть бути дискваліфіковані на будь-якому етапі проведення конкурсу.
- Приймаються фільми на державній або іншій мові із субтитрами державною мовою.
До конкурсу не приймаються:
- Фільми, що не відповідають технічним параметрам конкурсної роботи.
- Фільми, що містять елементи насилля, расової, релігійної або національної нетерпимості.
Для участі у конкурсі необхідно:
- Заповнити заявку учасника, яку можна завантажити за посиланням.
- Надіслати на електронну пошту: [email protected] заповнену заявку, фото режисера та посилання на інтернет-ресурс для завантаження копії фільму в форматі MPEG-4.
Новини та додаткову інформацію про конкурс шукайте на офіційних сторінках у Facebook департаменту культури та туризму Одеської міської ради (https://www.facebook.com/OdessaCT/ ) та КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» (https://www.facebook.com/TourInOdessa/), на офіційному сайті міста.
Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись за телефоном: +38(050) 29 32 616.