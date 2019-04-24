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    В Одесі оголошується конкурс короткометражних ігрових фільмів

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    В Одесі оголошується конкурс короткометражних ігрових фільмів

    До 225-річчя заснування Одеси в місті оголошується конкурс короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі»

    За розпорядженням Одеського міського голови до 225-річчя заснування міста, з метою підтримки і популяризації кіномистецтва оголошується конкурс короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі».

    Конкурсні роботи приймаються з 22 квітня 2019 року до 18:00 1 серпня 2019 року.

    У період з 15 серпня по 2 вересня 2019 року експертна комісія оголосить переможців.

    До участі в конкурсі запрошують: продюсерів, режисерів, професійних кінематографістів будь-якої вікової категорії, а також аматорські творчі команди.

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    Призовий фонд конкурсу:

    • I премія (перше місце) - 250 тис. грн.
    • II премія (друге місце) - 150 тис. грн.
    • III премія (третє місце) - 100 тис. грн.

    Фільми переможців будуть включені у програму святкових заходів 1-2 вересня 2019 року для показу мешканцям та гостям міста.

    Вимоги до конкурсних робіт:

    1. Ігрові короткометражні фільми, хронометраж – до 20 хвилин.
    2. Відповідність темі: «Одного разу в Одесі».
    3. Авторські права на фільм належать заявнику на участь у конкурсі. Учасники, що надали чужі роботи, можуть бути дискваліфіковані на будь-якому етапі проведення конкурсу.
    4. Приймаються фільми на державній або іншій мові із субтитрами державною мовою.

    До конкурсу не приймаються:

    1. Фільми, що не відповідають технічним параметрам конкурсної роботи.
    2. Фільми, що містять елементи насилля, расової, релігійної або національної нетерпимості.

    Для участі у конкурсі необхідно:

    1. Заповнити заявку учасника, яку можна завантажити за посиланням.
    2. Надіслати на електронну пошту: [email protected] заповнену заявку, фото режисера та посилання на інтернет-ресурс для завантаження копії фільму в форматі MPEG-4.

    Новини та додаткову інформацію про конкурс шукайте на офіційних сторінках у Facebook департаменту культури та туризму Одеської міської ради (https://www.facebook.com/OdessaCT/ ) та КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» (https://www.facebook.com/TourInOdessa/), на офіційному сайті міста.

    Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись за телефоном: +38(050) 29 32 616.

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