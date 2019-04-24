В Одесі оголошується конкурс короткометражних ігрових фільмів



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До 225-річчя заснування Одеси в місті оголошується конкурс короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі»

За розпорядженням Одеського міського голови до 225-річчя заснування міста, з метою підтримки і популяризації кіномистецтва оголошується конкурс короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі».

Конкурсні роботи приймаються з 22 квітня 2019 року до 18:00 1 серпня 2019 року.

У період з 15 серпня по 2 вересня 2019 року експертна комісія оголосить переможців.

До участі в конкурсі запрошують: продюсерів, режисерів, професійних кінематографістів будь-якої вікової категорії, а також аматорські творчі команди.

Призовий фонд конкурсу:

I премія (перше місце) - 250 тис. грн.

II премія (друге місце) - 150 тис. грн.

III премія (третє місце) - 100 тис. грн.

Фільми переможців будуть включені у програму святкових заходів 1-2 вересня 2019 року для показу мешканцям та гостям міста.

Вимоги до конкурсних робіт:

Ігрові короткометражні фільми, хронометраж – до 20 хвилин. Відповідність темі: «Одного разу в Одесі». Авторські права на фільм належать заявнику на участь у конкурсі. Учасники, що надали чужі роботи, можуть бути дискваліфіковані на будь-якому етапі проведення конкурсу. Приймаються фільми на державній або іншій мові із субтитрами державною мовою.

До конкурсу не приймаються:

Фільми, що не відповідають технічним параметрам конкурсної роботи. Фільми, що містять елементи насилля, расової, релігійної або національної нетерпимості.

Для участі у конкурсі необхідно:

Заповнити заявку учасника, яку можна завантажити за посиланням. Надіслати на електронну пошту: [email protected] заповнену заявку, фото режисера та посилання на інтернет-ресурс для завантаження копії фільму в форматі MPEG-4.

Новини та додаткову інформацію про конкурс шукайте на офіційних сторінках у Facebook департаменту культури та туризму Одеської міської ради (https://www.facebook.com/OdessaCT/ ) та КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» (https://www.facebook.com/TourInOdessa/), на офіційному сайті міста.

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись за телефоном: +38(050) 29 32 616.