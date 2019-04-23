Обрано голову Державної податкової служби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У конкурсі на керівника ДПС переміг Сергій Верланов Фото: facebook.com/sergey.verlanov

Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити Сергія Верланова головою Державної податкової служби

Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити Сергія Верланова головою Державної податкової служби. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.

23 квітня пройшов заключний етап конкурсного відбору на очільника ДПС, який проводила Комісія вищого корпусу державної служби.

«Трійка фіналістів у прямому ефірі представили членам комісії свою програму розвитку Служби, а потім протягом години відповідала на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісії», - йдеться у повідомленні.

Сергій Верланов отримав сумарно 16,45 бали, Сергій Петухов – 13,54 бали, Дмитро Олексієнко не набрав балів, достатніх для рейтингового оцінювання.

Як повідомлялось раніше, співбесіда кандидатів на посаду голови Державної податкової служби як третій етап конкурсу стартувала у вівторок у Національному агентстві з питань державної служби.

Раніше повідомлялося про два позови, які можуть призупинити також конкурс на посаду голови ДПС.

Минулого тижня Окружний адмінсуд Києва зупинив конкурс на посаду голови Державної митної служби. Також до Окружного адмінсуду вже подано заяви про забезпечення позову щодо зупинення іншого конкурсу - на посаду голови Державної податкової служби.

До суду повторно з позовом звернувся колишній голова ДФС Роман Насіров, другий позов подав екс-голова управління Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслав Денисюк. Наміри позивачів - скасувати дію розпорядження Кабінету Міністрів від 20 березня 2019 року №162-р і №163-р, яким оголошено конкурс на зайняття посад голів Державної податкової та митної служб.

Яко повідомлялось, найбільш ймовірним переможцем конкурсу на голову митниці називають Максима Нефьодова, а податкової - Сергія Верланова.