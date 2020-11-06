Зірка НБА помер у в’язниці

Едді Джонсон був одним із найкращих баскетболістів світу на початку 80-х років минулого сторіччя

Едді Джонсон відбував довічний термін за зґвалтування восьмирічної дівчинки

Американець Едді Джонсон, зірка Національної баскетбольної асоціації (НБА) 1980-х, помер, відбуваючи довічне ув'язнення у в'язниці штату Флорида. Про це повідомляє TMZ.

65-річний екс-баскетболіст помер 26 жовтня, однак якийсь час тюремна адміністрація не афішувала цю інформацію. Відзначається, що Джонсон помер у результаті хвороби.

Джонсон був арештований в 2008 році і звинувачений в зґвалтуванні восьмирічної дівчинки. У тому ж році його визнали винним і засудили до довічного ув'язнення.

Джонсон відомий за виступами в НБА. Він був обраний на драфті в 1977 році командою «Атланта Гокс». Виступав за цю команду протягом десяти сезонів. Починав як гравець ротації, однак згодом став баскетболістом стартової п'ятірки. Едді двічі брав участь у Матчі всіх зірок ліги в 1980-му і 1981-му. Однак через проблеми з дисципліною і вживанням наркотиків у 1987 році Джонсону заборонили виступати в НБА. У американця багаторазово виникали проблеми з законом. Його затримували більше 100 разів з різних приводів. Зокрема за зберігання наркотиків напад на офіцера поліції.