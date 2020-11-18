В Одесі підбили підсумки творчого конкурсу «А я просто українка, україночка»

Юна одеситка Валерія Кічук стала володаркою Гран-прі конкурсу творчості «А я просто українка, україночка»

Протягом жовтня 2020 року серед вихованців закладів освіти Одеси був проведений міський конкурс творчості «А я просто українка, україночка».

Конкурс проходив у режимі онлайн з урахуванням карантинних обмежень, встановлених внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

У творчому конкурсі взяли участь 19 конкурсанток з 17 закладів освіти міста.

Конкурсне журі розглянуло 19 відеозаписів виступів претенденток на звання «Українка, україночка», у яких конкурсантки презентували себе та свої знання про Україну, її історію, культуру, народну творчість та звичаї.

За результатами оцінювання виступів журі визначило переможниць конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів.

Володаркою Гран-прі конкурсу стала Валерія Кічук, учениця Одеського ліцею «Гармонія» (відео виступу конкурсантки):

І місце - Мішель Болдирєва, вихованка Одеського центру дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» (відео виступу конкурсантки):

ІІ місце - Поліна Бабій, учениця Одеської гімназії № 5 (відео виступу конкурсантки):

ІІІ місце - Олена Сучана, учениця Одеського НВК № 49 (відео виступу конкурсантки):





Переможниці конкурсу будуть нагороджені відповідними дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради та цінними подарунками, учасниці - дипломами та пам’ятними подарунками.

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