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    Труханов втретє обраний мером Одеси

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    Геннадій Труханов займає посаду мера Одеси з 2014 року - Труханов втретє обраний мером Одеси
    Геннадій Труханов займає посаду мера Одеси з 2014 року
    Скріншот відео

    Одеса отримала нового «старого» міського голову

    У вівторок, 17 листопада, міськтервиборчком Одеси офіційно оголосив Геннадія Труханова переможцем другого туру виборів мера Одеси. Про це повідомляє Думська. 

    Згідно з підсумковим протоколом, за Труханова проголосував 93921 одесит (54,28% голосів), його опонента Миколу Скорика від «ОПЗЖ» підтримали 72974 виборців. Розрив між кандидатами склав 20947 голосів.

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    Фото: Думская

    Всього в голосуванні взяли участь 173 010 городян. 6115 бюлетенів були зіпсовані і визнані недійсними.

    Вперше Труханов був обраний мером Одеси у травні 2014 року на позачергових виборах, тоді його підтримали 43,49% виборців.  На місцевих виборах 25 жовтня 2015 року переобраний міським головою Одеси, отримавши 52,2 % голосів.

    15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбулося у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область). Перший тур місцевих виборів в Україні відбувся 25 жовтня.

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    Теги: вибори Одеса місцева влада Україна Геннадій Труханов
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