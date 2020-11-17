Труханов втретє обраний мером Одеси

Геннадій Труханов займає посаду мера Одеси з 2014 року

Одеса отримала нового «старого» міського голову

У вівторок, 17 листопада, міськтервиборчком Одеси офіційно оголосив Геннадія Труханова переможцем другого туру виборів мера Одеси. Про це повідомляє Думська.

Згідно з підсумковим протоколом, за Труханова проголосував 93921 одесит (54,28% голосів), його опонента Миколу Скорика від «ОПЗЖ» підтримали 72974 виборців. Розрив між кандидатами склав 20947 голосів.

Фото: Думская

Всього в голосуванні взяли участь 173 010 городян. 6115 бюлетенів були зіпсовані і визнані недійсними.

Вперше Труханов був обраний мером Одеси у травні 2014 року на позачергових виборах, тоді його підтримали 43,49% виборців. На місцевих виборах 25 жовтня 2015 року переобраний міським головою Одеси, отримавши 52,2 % голосів.

15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови відбулося у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область). Перший тур місцевих виборів в Україні відбувся 25 жовтня.