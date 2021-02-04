СБУ викрила 30-мільйонні оборудки в «Укргідроенерго»

Зникли матеріали, призначені для укріплення берегів річки для потреб Дністровської гідроакумулювальної електростанці

Співробітники СБУ викрили привласнення майна ЗАТ «Укргідроенерго» на 32 мільйони гривень. Йдеться про недостачу щебеню і каміння скелястих порід – матеріалів, призначених для берегоукріплення річки.

Про це повідомив пресцентр СБУ .

Як з'ясували слідчі, комерсанти «Укргідроенерго» організували операцію на роботах з берегоукріплення річки для потреб Дністровської гідроакумулювальної електростанції.

Наприкінці 2020 року СБУ ініціювала перевірку виконання умов договору і зафіксувала відсутність на складах комерційної структури необхідної кількості матеріалів для забезпечення робіт.

Зокрема, було виявлено нестачу щебеню і каміння скелястих порід, які повинні використовувати на роботах для підвищення надійності та безпеки гідротехнічних споруд. Загальна сума майна, якого не вистачало, понад 32 млн грн.

Протягом 2018-2019 років фахівці «Укргідроенерго» проводили роботи на земельних ділянках, що перебувають у власності товариства.

Менеджмент «Укргідроенерго» передав здобуті матеріали загальним обсягом майже 60 тисяч куб. м підряднику – ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво».

Угоду задокументували співробітники СБУ. Зараз тривають слідчі дії.

До слова, податківці викрили у Києві конвертцентр із обігом близько 300 млн грн.