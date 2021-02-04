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    Кримінал

    СБУ викрила 30-мільйонні оборудки в «Укргідроенерго»

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    СБУ викрила 30-мільйонні оборудки в «Укргідроенерго»
    Фото: СБУ

    Зникли матеріали, призначені для укріплення берегів річки для потреб Дністровської гідроакумулювальної електростанці

    Співробітники СБУ викрили привласнення майна ЗАТ «Укргідроенерго» на 32 мільйони гривень. Йдеться про недостачу щебеню і каміння скелястих порід – матеріалів, призначених для берегоукріплення річки.

    Про це повідомив пресцентр СБУ .

    Як з'ясували слідчі, комерсанти «Укргідроенерго» організували операцію на роботах з берегоукріплення річки для потреб Дністровської гідроакумулювальної електростанції.

    Наприкінці 2020 року СБУ ініціювала перевірку виконання умов договору і зафіксувала відсутність на складах комерційної структури необхідної кількості матеріалів для забезпечення робіт.

    Зокрема, було виявлено нестачу щебеню і каміння скелястих порід, які повинні використовувати на роботах для підвищення надійності та безпеки гідротехнічних споруд. Загальна сума майна, якого не вистачало, понад 32 млн грн.

    Протягом 2018-2019 років фахівці «Укргідроенерго» проводили роботи на земельних ділянках, що перебувають у власності товариства.

    Менеджмент «Укргідроенерго» передав здобуті матеріали загальним обсягом майже 60 тисяч куб. м підряднику – ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво».

    Угоду задокументували співробітники СБУ. Зараз тривають слідчі дії.

    До слова, податківці викрили у Києві конвертцентр із обігом близько 300 млн грн.

    Теги: СБУ гроші будівництво злочин Укргідроенерго
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