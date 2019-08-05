  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові «КамАЗ» з піском впав із мосту

    • Розсилка
    <p>Під час руху по окружній дорозі вантажівка впала з мосту</p> - У Харкові «КамАЗ» з піском впав із мосту

    Під час руху по окружній дорозі вантажівка впала з мосту

    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Водія з важкими травмами доставили до лікарні, йому проведуть операцію

    У Харкові в понеділок, 5 серпня, вантажівка впала з моста. В результаті ДТП постраждав водій автівки, його в тяжкому стані доставили до лікарні.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    Аварія сталася близько 10:00.

    Попередньо встановлено, що автомобіль «КамАЗ» перевозив пісок. Під час руху по окружній дорозі вантажівка впала з мосту.

    Читайте також

    «Водія доставлено до лікарні. Медики констатували у нього важкі травми та готують до операції», - заявили  в поліції.

    Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Холодногірського відділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Поліція встановлює обставини аварії.

    Нагадаємо, у місті Люботин на Харківщині легковий автомобіль зіткнувся з фурою, внаслідок чого троє людей загинули.

    Читайте також
    Харків ДТП водій автомобіль аварія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ