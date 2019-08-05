У Харкові «КамАЗ» з піском впав із мосту



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Під час руху по окружній дорозі вантажівка впала з мосту Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Водія з важкими травмами доставили до лікарні, йому проведуть операцію

У Харкові в понеділок, 5 серпня, вантажівка впала з моста. В результаті ДТП постраждав водій автівки, його в тяжкому стані доставили до лікарні.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Аварія сталася близько 10:00.

Попередньо встановлено, що автомобіль «КамАЗ» перевозив пісок. Під час руху по окружній дорозі вантажівка впала з мосту.

«Водія доставлено до лікарні. Медики констатували у нього важкі травми та готують до операції», - заявили в поліції.

Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Холодногірського відділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліція встановлює обставини аварії.

Нагадаємо, у місті Люботин на Харківщині легковий автомобіль зіткнувся з фурою, внаслідок чого троє людей загинули.