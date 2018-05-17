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    Український фільм отримав нагороду у Каннах

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    Картина ісландського режисера Бенедикта Ерлінґссона нагороджена призом за Найкращу музику - SACD - Authors' Society
    Картина ісландського режисера Бенедикта Ерлінґссона нагороджена призом за Найкращу музику - SACD - Authors' Society

    У фільмі звучать українські народні пісні, які виконує українське жіноче тріо: Ірина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко

    Стрічка копродукції України, Ісландії та Франції «Жінка у війні» здобула нагороду за краще музичне оформлення на Каннському кінофестивалі у рамках програми «Тиждень кінокритики».

    Про це у Facebook повідомляє Держкіно.

    Повідомляється, що картина ісландського режисера Бенедикта Ерлінґссона нагороджена призом за Найкращу музику - SACD (Authors' Society), яка присуджується консорціумом письменників і композиторів.

    Фільм представили у 57-ій програмі «Тиждень критики».

    Зазначимо, що у фільмі звучать українські народні пісні, які виконує українське жіноче тріо: Ірина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко.

    Тексти пісень адаптували керівниця Лабораторії етномузикології Національної музичної академії Ірина Клименко разом із режисером Бенедиктор Ерлінґссоном.

    У Держкіно розповіли, що серед членів української команди, яка працювала над створенням картини - виконавчий продюсер Маріанна Новикова, другий режисер Василь Білоусов, відеоінженер Ігор Косенко, художник з костюмів Марія Керо і декоратор Люся Малишко.

    Зйомки картини проводилися в Ісландії та Україні.

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