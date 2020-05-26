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    В Одесі минулого тижня народилися 169 малюків

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    В Одесі минулого тижня народилися 169 малюків

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 169 немовлят. За тиждень населення Одеси поповнили дві двійні.

    Значну кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких народилося 101 - на 11 дітей більше, ніж попереднього тижня. Також за тиждень побачили світ 68 маленьких одеситок.

    Пальму першості за кількістю народжених дітей минулого тижня розділили міські пологові будинки №1 та №7, у кожному з яких з'явилися на світ по 47 малюків.

    Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.

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