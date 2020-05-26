В Одесі після серії обвалів проводять перевірку старих будинків



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Наслідки обвалу житлового будинку по вулиці Торговій в Одесі

Спеціалісти проводять візуальний огляд, вишукуючи можливі тріщини в опорних конструкціях

Після обвалів на вулицях Торговій і Середньофонтанській у центрі Одеси проводять інвентаризацію старих житлових будинків, поруч з якими ведуться будівельні роботи.

Відповідне доручення підписав в.о. заступника міського голови – директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман, повідомляється на сайті Одеської міської ради.

«Обвал житлових будинків по вулицях Торговій та Середньофонтанській показали, що в обох випадках по сусідству були проведені або активно проводяться роботи із забудови. У зв'язку з цим ми проводимо інвентаризацію старих будинків у центральній частині Одеси», - зазначив Жеман.

Таким чином відповідні служби почали моніторинг житлових будинків старого фонду, у безпосередньої близькості від яких уже збудовані, будуються або в перспективі можуть бути зведені новобудови.

Спеціалісти проводять візуальний огляд, вишукуючи можливі тріщини в опорних конструкціях. Там, де їх знаходять, установлюються «маяки», які показують наявність або відсутність проблем на об'єкті.

Нагадаємо, 18 травня в Одесі стався обвал стіни житлового будинку по вулиці Торговій, 20.

Згодом у ДСНС повідомили, що в результаті обвалу житлового будинку в Одесі ніхто не постраждав. Всі мешканці будинку встигли самостійно залишити квартири.

Ввечері 18 травня роботи з розбирання будівельних конструкцій було зупинено у зв'язку із загрозою повторного обвалу.

Також повідомлялося, що правоохоронці відкриють справу за порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою.

Зазначимо, що жителі будинку, що обвалився в Одесі, тимчасово переселені в готелі.

Через три дні, 21 травня, в Одесі сталося обрушення фасаду та даху двоповерхового житлового будинку на вулиці Середньофонтанській.