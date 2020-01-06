Перша леді України відвідала музей в Омані в шльопанцях (фото)
Олена Зеленська
Користувачам соціальних мереж не дуже сподобався стиль Зеленської
Перша леді України Олена Зеленська відвідала Національний музей Оману, взута у шльопанці. Відповідне фото опубліковано на Інстаграм-сторінці музею.
«Візит Олени Зеленської, першої леді України в Національний музей», - говориться в публікації.
Українським користувачам соціальних мереж не дуже сподобався стиль Олени Зеленської. Зокрема, користувач Михайло Голуб на своїй сторінці в Facebook назвав захід «офіційним спа-візитом».
Раніше повідомлялося, що перша леді України мовою жестів звернулася до дефлімпійців.