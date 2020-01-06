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    Фото

    Перша леді України відвідала музей в Омані в шльопанцях (фото)

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    Олена Зеленська - Перша леді України відвідала музей в Омані в шльопанцях (фото)
    Олена Зеленська

    Користувачам соціальних мереж не дуже сподобався стиль Зеленської

    Перша леді України Олена Зеленська відвідала Національний музей Оману, взута у шльопанці. Відповідне фото опубліковано на Інстаграм-сторінці музею.

    «Візит Олени Зеленської, першої леді України в Національний музей», - говориться в публікації.

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    Перша леді України відвідала музей в Омані в шльопанцях (фото)
    Перша леді України відвідала музей в Омані в шльопанцях (фото)
    Перша леді України відвідала музей в Омані в шльопанцях (фото)

    Українським користувачам соціальних мереж не дуже сподобався стиль Олени Зеленської. Зокрема, користувач Михайло Голуб на своїй сторінці в Facebook назвав захід «офіційним спа-візитом».

    Раніше повідомлялося, що перша леді України мовою жестів звернулася до дефлімпійців.

    Олена Зеленська перша леді Оман
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