В Одесі «замінували» міськраду та університет



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Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

На місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група

Поліцейські у понеділок, 8 квітня, перевіряють інформацію про замінування навчального закладу та Одеської міської ради.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

«О 12:59 та о 13:42 на спецлінію «102» надійшли анонімні повідомлення про те, що один з університетів в Приморському районі та Одеська міська рада заміновані», - заявили в поліції.

Зазначається, що на місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що в Одесі заради розваги 15-річний хлопець подзвонив на спецлінію «102» і повідомив, що одну з культових споруд заміновано.

Нагадаємо, у день виборів в Україні 18 разів «мінували» дільниці. Здебільшого, ці повідомлення надходили з території РФ, зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв.