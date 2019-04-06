В Одесі підліток повідомив про «замінування» храму



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У поліції зазначили, що «жарти» про замінування нагнітають напругу в суспільстві

Підліток зізнався у скоєному і пояснив свій вчинок бажанням пожартувати

В Одесі заради розваги 15-річний юнак із мобільного своєї знайомої подзвонив на спецлінію «102» і повідомив, що одну з культових споруд заміновано.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Одеській області.

Працівники Приморського відділу поліції в Одесі в ході проведення оперативно-розшукових заходів викрили зловмисника. Підліток зізнався у скоєному і пояснив свій вчинок бажанням пожартувати.

При цьому правоохоронці зазначили, що до перевірки таких повідомлень долучаються не тільки поліцейські, але й рятувальники ДСНС, медики, вибухотехніки - ті, чиєї допомоги саме в цей час хтось може потребувати по-справжньому.

На період обстеження припиняється робота «замінованої» установи і проводиться евакуація персоналу та відвідувачів. Крім того, такі «жарти» нагнітають напругу в суспільстві і змушують громадян зайвий раз сумніватися у своїй безпеці та безпеці близьких людей.

Нагадаємо, що 2 квітня у Черкасах повідомили про мінування райдержадміністрації.

Того ж дня в Івано-Франківську анонім «замінував» завод.

Крім того сьогодні у Запоріжжі повідомили про замінування оборонного підприємства «Іскра». Про це інформує відділ комунікації поліції Запорозької області. Вказано, що на електронну пошту підприємства надійшов лист про замінування території. У листі зазначалося, що на території закладено вибухівку з часовим механізмом.

Як повідомлялось, у день виборів 18 разів «мінували» дільниці. Здебільшого, ці повідомлення надходили з території РФ, зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв.