В Одесі замінували відразу десять готелів
Невідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів через електронну пошту
В Одесі у вівторок, 16 липня, евакуювали близько 800 людей через повідомлення про мінування 10 готелів.
Про це заявили в пресслужбі Управління Нацполіції в Одеській області.
Зазначається, що невідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів через електронну пошту.
На місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, кінологи і рятувальники. Вони обстежують приміщення і прилеглі території.
Нагадаємо, 12 липня у Кривому Розі до правоохоронців надійшло повідомлення про закладення вибухівки у лікарнях, дитячих садках, на вокзалі та у будинку батьків президента Володимира Зеленського.
5 липня від аноніма надійшло повідомлення про замінування у Києві усіх торговельних центрів, гіпермаркетів, центрального залізничного вокзалу та автовокзалу.
Джерело: Українські новини