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    В Одесі замінували відразу десять готелів

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    В Одесі замінували відразу десять готелів

    Невідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів через електронну пошту

    В Одесі у вівторок, 16 липня, евакуювали близько 800 людей через повідомлення про мінування 10 готелів.

    Про це заявили в пресслужбі Управління Нацполіції в Одеській області.

    Зазначається, що невідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів через електронну пошту.

    На місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, кінологи і рятувальники. Вони обстежують приміщення і прилеглі території.

    Нагадаємо, 12 липня у Кривому Розі до правоохоронців надійшло повідомлення про закладення вибухівки у лікарнях, дитячих садках, на вокзалі та у будинку батьків президента Володимира Зеленського.

    5 липня від аноніма надійшло повідомлення про замінування у Києві усіх торговельних центрів, гіпермаркетів, центрального залізничного вокзалу та автовокзалу.

    Джерело: Українські новини

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