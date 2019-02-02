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    В Одесі затримали групу торгівців зброєю

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    <p>Співробітники СБУ задокументували факти реалізації зловмисниками пістолета Макарова з набоями</p> - В Одесі затримали групу торгівців зброєю

    Співробітники СБУ задокументували факти реалізації зловмисниками пістолета Макарова з набоями

    Фото: Прес-центр СБУ

    У одного із зловмисників працівники СБУ вилучили військовий квиток, виданий так званим «Міністерством оборони ДНР»

    Співробітники Служби безпеки України блокували в Одесі діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалось на збуті вогнепальної зброї та боєприпасів.

    Про це 2 лютого повідомляє прес-центр СБУ.

    Встановлено, що учасники угруповання з числа місцевих мешканців реалізовували засоби ураження клієнтам на «чорному ринку», у том числі представникам кримінальних кіл. Замовників вони підшукували через Інтернет.

    «Співробітники СБУ задокументували факти реалізації зловмисниками пістолета Макарова з набоями та ручну осколкову гранату із запалом», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що правоохоронці затримали трьох учасників угруповання в Одесі за місцями проживання. Під час санкціонованих слідчих дій у помешканнях фігурантів справи співробітники СБУ вилучили велику кількість набоїв різного калібру, запчастин до вогнепальної зброї, обладнання для перероблення зброї та розфасовані наркотичні речовини загальною вагою 600 грамів.

    У одного із зловмисників також вилучено військовий квиток, виданий так званим «Міністерством оборони ДНР». Наразі  проводиться перевірка його причетності до злочинів, вчинених у складі незаконних збройних формувань «ДНР».

    Повідомляється, що затриманим зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    «Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання», - додали в СБУ.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині військовослужбовець однієї з військових частин спільно з місцевими жителями переробляли небойові пістолети у вогнепальну зброю для продажу через кримінальні кола.

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    СБУ кримінал ДНР зброя Одеса
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