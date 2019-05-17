В Одесі затримано групу осіб, що намагалася вкрасти підвагонне обладнання пасажирських поїздів



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Кримінальна подія сталася на території вагонного депо

На території пасажирського вагонного депо Одеса-Головна затримано групу осіб, яка демонтувала та намагалася викрасти підвагонне обладнання пасажирських поїздів. Розкрадачів затримали та передали правоохоронним органам працівники охоронного підрозділу «Укрзалізниці».

Про це інформує прес-служба «Укрзалізниці», повідомляє «Главком».

Затриманих було доставлено до відділку Національної поліції, відомості за фактом розкрадання майна внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також встановлено, що один із розкрадачів є працівником зазначеного пасажирського вагонного депо.

Укрзалізниця наголошує, що таке втручання у роботу залізниці є неприпустимим та дуже небезпечним явищем, що може призвести до фатальних наслідків. Закликаємо правоохоронні органи провести розслідування даного випадку та притягнути винних до відповідальності, передбаченої законодавством.

Нагадаємо, за 4 місяці цього року працівники воєнізованої охорони Одеської залізниці попередили крадіжки вантажів та майна на понад 14 млн грн.