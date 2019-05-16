  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі затримано групу осіб, які вимагали гроші у підприємця

    • Розсилка
    В Одесі затримано групу осіб, які вимагали гроші у підприємця

    В Одесі правоохоронці затримали підозрюваних у вимаганні грошей у місцевого підприємця

    Заходи проводили працівники управління стратегічних розслідувань ГУНП в Одеській області спільно з бійцями спецпідрозділу «КОРД» та під процесуальним керівництвом прокуратури Суворовського району.

    Протягом тривалого часу зловмисники шляхом залякування та погроз вимагали у одесита гроші за нібито надані йому колись послуги.

    Після того, як чоловіка побили, призначивши кінцевий строк для повернення «боргу» у сумі п’ять половиною тисяч доларів, він віддав підозрюваним 10 тисяч гривень, а за декілька днів – ще й технічний паспорт та ключі від свого автомобіля.

    Читайте також

    У цей момент зловмисників і затримали правоохоронці. Один з членів групи виявився неодноразово судимим за тяжкі злочини 38-річним громадянином іноземної держави, інший - 32-річним жителем Одещини.

    Наразі фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

    Читайте також
    кримінал Одеса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ