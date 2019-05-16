В Одесі затримано групу осіб, які вимагали гроші у підприємця



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В Одесі правоохоронці затримали підозрюваних у вимаганні грошей у місцевого підприємця

Заходи проводили працівники управління стратегічних розслідувань ГУНП в Одеській області спільно з бійцями спецпідрозділу «КОРД» та під процесуальним керівництвом прокуратури Суворовського району.

Протягом тривалого часу зловмисники шляхом залякування та погроз вимагали у одесита гроші за нібито надані йому колись послуги.

Після того, як чоловіка побили, призначивши кінцевий строк для повернення «боргу» у сумі п’ять половиною тисяч доларів, він віддав підозрюваним 10 тисяч гривень, а за декілька днів – ще й технічний паспорт та ключі від свого автомобіля.

У цей момент зловмисників і затримали правоохоронці. Один з членів групи виявився неодноразово судимим за тяжкі злочини 38-річним громадянином іноземної держави, інший - 32-річним жителем Одещини.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.