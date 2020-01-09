В Одесі знизилась захворюваність ГРВІ і на грип



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Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі на минулому тижні знизилася на 16,6%, в порівнянні з попереднім тижнем

Всього за минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 3020 одеситів, з яких 67,9% склали діти до 17-ти років. Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі знаходиться нижче епідемічного порогу і відповідає сезонному рівню для даної пори року.

Згідно з моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А H1N1 і вірусів негріппозние етіології (парагрип, коронавірус, риновіруси).

З урахуванням епідситуації для запобігання поширенню грипу та ГРВІ наказом департаменту охорони здоров'я Одеської міськради з 28 грудня 2019 року введено обмежувальні заходи в міських лікувально-профілактичних установах, в тому числі обмеження відвідування пацієнтів в стаціонарах.

Вакцинація є ефективним методом специфічної профілактики грипу. В Україні в нинішньому епідсезоні зареєстровано дві вакцини від грипу - Ваксигрип Тетра (Франція) і Джі Сі Флю (Південна Корея). З початку епідсезону вакцинацію від грипу пройшли близько 3,8 тисячі одеситів. Щепитися від грипу можна протягом всього епідсезону.

Для неспецифічної профілактики грипу та ГРВІ слід:

уникати контактів з особами, які мають очевидні ознаки застуди;

по можливості скоротити час перебування в місцях масового скупчення людей і громадському транспорті;

ретельно дотримуватися правил особистої гігієни - регулярно мити руки з милом або протирати їх спеціальним засобом для обробки рук;

проводити вологе прибирання і провітрювання приміщень, частіше бувати на свіжому повітрі;

зміцнювати захисні сили організму за допомогою повноцінного сну, збалансованого харчування, здорового способу життя.

При появі симптомів грипу або ГРВІ слід залишатися вдома, а не ходити на роботу, не їздити в громадському транспорті, не відвідувати масові заходи, щоб не поширювати інфекцію.

У разі захворювання необхідно звернутися до лікаря. Тільки фахівець може поставити правильний діагноз і призначити лікування. Самолікування при грипі неприпустимо, особливо безконтрольний прийом антибіотиків.

Захворюваність гострими кишковими інфекціями в Одесі на минулому тижні склала 94 випадки, з яких 73,4% - діти.