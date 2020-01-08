В Одесі привели в порядок пам'ятники, які спотворили вандали



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Невідомі розмалювали різними написами як мінімум 6 пам'ятників

Комунальники відмили одеські пам'ятки, які під час новорічних свят постраждали від рук вандалів. Про це повідомили в департаменті міського господарства.

За інформацією чиновників, невідомі розмалювали різними написами як мінімум 6 пам'ятників.

Зокрема, Івану Франку, Адам Міцкевич, Отаману Головатому, жертвам Чорнобиля, меморіали загиблим правоохоронцям і жертвам нацистських розстрілів.

Сьогодні їх усіх очистили від написів. Також привели в порядок пам'ятник Богдану Хмельницькому на вулиці Мечникова і панорамний ліфт в Грецькому парку.

Джерело: Пушкинская.net