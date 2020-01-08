  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі привели в порядок пам'ятники, які спотворили вандали

    • Розсилка
    В Одесі привели в порядок пам'ятники, які спотворили вандали

    Невідомі розмалювали різними написами як мінімум 6 пам'ятників

    Комунальники відмили одеські пам'ятки, які під час новорічних свят постраждали від рук вандалів. Про це повідомили в департаменті міського господарства.

    За інформацією чиновників, невідомі розмалювали різними написами як мінімум 6 пам'ятників.

    Зокрема, Івану Франку, Адам Міцкевич, Отаману Головатому, жертвам Чорнобиля, меморіали загиблим правоохоронцям і жертвам нацистських розстрілів.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    В Одесі привели в порядок пам'ятники, які спотворили вандали
    В Одесі привели в порядок пам'ятники, які спотворили вандали
    В Одесі привели в порядок пам'ятники, які спотворили вандали
    В Одесі привели в порядок пам'ятники, які спотворили вандали
    В Одесі привели в порядок пам'ятники, які спотворили вандали
    В Одесі привели в порядок пам'ятники, які спотворили вандали
    В Одесі привели в порядок пам'ятники, які спотворили вандали

    Сьогодні їх усіх очистили від написів. Також привели в порядок пам'ятник Богдану Хмельницькому на вулиці Мечникова і панорамний ліфт в Грецькому парку.

    Джерело: Пушкинская.net

    Одеса вандалізм пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ