Авіакатастрофа в Ірані: загинули 29 неповнолітніх



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Літак авіакомпанії МАУ прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули

У МЗС порадили за оперативною інформацією звертатися до оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України

В авіакатастрофі літака української авіакомпанії МАУ в Ірані загинули 29 неповнолітніх. Імена загиблих опублікувані на сайті МАУ.

Зокрема, повідомляється, що загинули:

троє підлітків - 2002 р.н,

двоє - 2003 р.н.,

троє - 2004 р.н.,

одна - 2005 р.н.,

троє - 2008 р.н.,

одна - 2009 р.н.,

п'ятеро дітей - 2010 р.н.,

п'ятеро - 2011 р.н.,

одна - 2012 р.н.,

одна - 2013 р.н.,

двоє - 2014 р.н.,

одна - 2016 р.н.,

одна - 2018 р.н.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

Також український уряд заборонив польоти до Ірану.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

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