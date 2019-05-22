В Одесі знизилася захворюваність на гострі кишкові інфекції та кір
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Морська вода на пляжах відповідає нормам
За інформацією ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизився на 9,8%, порівняно з попереднім тижнем. Зареєстровані 128 випадків гострих кишкових інфекцій, з яких 66,4% - діти до 17-ти років.
Рівень захворюваності на кір в Одесі залишається високим. Минулого тижня відзначено зниження захворюваності на кір на 21,9%, порівняно з попереднім тижнем. Всього зареєстровано 25 випадків кору - 11 дітей і 14 дорослих.
Вакцини КПК виробництва Бельгії і США проти кору, паротиту та краснухи є у всіх дитячих міських поліклініках Одеси. Також у Центрах первинної медико-санітарної допомоги є вакцина КПК «M-M-R» (США) для імунопрофілактики у контактних по кору дорослих.
Одеські медики настійно рекомендують усім батькам, чиї діти не щеплені від кору, вакцинувати їх від цього небезпечного інфекційного захворювання. Вакцинація від кору в Україні проводиться у 12 місяців і 6 років. Діти повинні бути вакциновані за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем, тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.
Захворюваність на грип та ГРВІ в Одесі знаходиться нижче за епідпоріг і відповідає сезонному рівню для цієї пори року. За тиждень на ГРВІ та грип захворіли 3729 одеситів, з яких 77% склали діти.
З метою проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 16 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 14 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормативним вимогам.
У зонах рекреації морського водокористування на дев'яти міських пляжах Одеси на санітарно-мікробіологічні показники досліджено 60 проб морської води. Всі проби відповідають нормам.