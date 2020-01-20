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    В Одесі звільнили продавчиню, яка ображала україномовних покупців

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    В Одесі звільнили продавчиню, яка ображала україномовних покупців

    Жінка в стані алкогольного сп’яніння не дозволяла говорити з нею державною мовою

    В Одесі звільнили співробітницю магазину «Гурман», яка ображала україномовних покупців.

    Про це повідомляє Думська.

    На ролику, який оприлюднили в мережі, жінка в стані алкогольного сп'яніння не дозволяла говорити з нею державною мовою, оскільки вважає, що в Одесі ніхто не розмовляє українською.

    При цьому чоловік поводився з нею максимально коректно.

    Інцидент прокоментувала товарознавець магазину Іванна Левицька. Її пояснення опублікував у соцмережах одеський громадський діяч Дем'ян Ганул.

    Вона також запевнила, що з іншим персоналом провели пояснювальну бесіду.

    «Вночі був дуже неприємний інцидент з нашим співробітником, але людина була на стажуванні, і ми просимо вибачення за цей інцидент. Людина ще не була офіційно оформлена, тому після цієї ситуації ми вирішили не брати її на роботу. Ще раз просимо вибачення», — розповіла товарознавець.

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