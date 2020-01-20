В Одесі звільнили продавчиню, яка ображала україномовних покупців



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Жінка в стані алкогольного сп’яніння не дозволяла говорити з нею державною мовою

В Одесі звільнили співробітницю магазину «Гурман», яка ображала україномовних покупців.

Про це повідомляє Думська.

На ролику, який оприлюднили в мережі, жінка в стані алкогольного сп'яніння не дозволяла говорити з нею державною мовою, оскільки вважає, що в Одесі ніхто не розмовляє українською.

При цьому чоловік поводився з нею максимально коректно.

Інцидент прокоментувала товарознавець магазину Іванна Левицька. Її пояснення опублікував у соцмережах одеський громадський діяч Дем'ян Ганул.

Вона також запевнила, що з іншим персоналом провели пояснювальну бесіду.

«Вночі був дуже неприємний інцидент з нашим співробітником, але людина була на стажуванні, і ми просимо вибачення за цей інцидент. Людина ще не була офіційно оформлена, тому після цієї ситуації ми вирішили не брати її на роботу. Ще раз просимо вибачення», — розповіла товарознавець.