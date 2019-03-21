У центрі Одеси голий чоловік влаштував забіг і кидався на перехожих
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Чоловіка відвезли до лікарні
Вчора ввечері в Одесі затримали чоловіка, який голяка бігав по вулицях в Приморському районі.
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Одеській області.
Чоловіка затримали близько 23:17 на вулиці Успенської. Він був в неадекватному стані і кидався на людей. На нього наділи наручники і викликали на місце «швидку», бригада медиків госпіталізувала «бігуна».
«Зі слів очевидців, молодий чоловік почав свій "забіг" з площі Льва Толстого», - повідомили у відомстві.
Джерело: Пушкинская.net