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    У центрі Одеси голий чоловік влаштував забіг і кидався на перехожих

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    У центрі Одеси голий чоловік влаштував забіг і кидався на перехожих

    Чоловіка відвезли до лікарні

    Вчора ввечері в Одесі затримали чоловіка, який голяка бігав по вулицях в Приморському районі.

    Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Одеській області.

    Чоловіка затримали близько 23:17 на вулиці Успенської. Він був в неадекватному стані і кидався на людей. На нього наділи наручники і викликали на місце «швидку», бригада медиків госпіталізувала «бігуна».

    «Зі слів очевидців, молодий чоловік почав свій "забіг" з площі Льва Толстого», - повідомили у відомстві.

    Джерело: Пушкинская.net

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