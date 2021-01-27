В одеських школах змінюють систему харчування: їжа стане дорожче, але корисніше

Уже у квітні школярі зможуть харчуватися за новим меню

Виконком Одеської міськради затвердив нові ставки на харчування у навчальних закладах. Для учнів 1-4 класів тепер воно буде коштувати 17,50 замість 10 гривень у день.

Як розповіла директор департаменту освіти Олена Буйневіч, сніданки будуть різноманітніше і цікавіше. З них виключать сосиски і ковбаси, а меню розробили на базі рекомендацій відомого кухаря Євгенія Клопотенко. Нагадаємо, перші 11 шкіл перейшли на його меню у 2019 році.

Раціон учнів включає запіканки, пироги, печені яблука і багато іншого.

Поміняли у школах і основне меню платного обіду. До речі, на час пандемії в їдальнях скасували шведські столи.

Нова система харчування у школах з'явиться вже у квітні.

Нагадаємо, що відомий шеф-кухар взявся за реформу кулінарної освіти в Україні.

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