В одеських школах змінюють систему харчування: їжа стане дорожче, але корисніше
Уже у квітні школярі зможуть харчуватися за новим меню
Виконком Одеської міськради затвердив нові ставки на харчування у навчальних закладах. Для учнів 1-4 класів тепер воно буде коштувати 17,50 замість 10 гривень у день.
Як розповіла директор департаменту освіти Олена Буйневіч, сніданки будуть різноманітніше і цікавіше. З них виключать сосиски і ковбаси, а меню розробили на базі рекомендацій відомого кухаря Євгенія Клопотенко. Нагадаємо, перші 11 шкіл перейшли на його меню у 2019 році.
Раціон учнів включає запіканки, пироги, печені яблука і багато іншого.
Поміняли у школах і основне меню платного обіду. До речі, на час пандемії в їдальнях скасували шведські столи.
Нова система харчування у школах з'явиться вже у квітні.
Нагадаємо, що відомий шеф-кухар взявся за реформу кулінарної освіти в Україні.