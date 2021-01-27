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    В одеських школах змінюють систему харчування: їжа стане дорожче, але корисніше

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    Тепер школярі зможуть скуштувати печені яблука та пироги&nbsp; - В одеських школах змінюють систему харчування: їжа стане дорожче, але корисніше
    Тепер школярі зможуть скуштувати печені яблука та пироги 
    Фото з відкритих джерел

    Уже у квітні школярі зможуть харчуватися за новим меню

    Виконком Одеської міськради затвердив нові ставки на харчування у навчальних закладах. Для учнів 1-4 класів тепер воно буде коштувати 17,50 замість 10 гривень у день.

    Як розповіла директор департаменту освіти Олена Буйневіч, сніданки будуть різноманітніше і цікавіше. З них виключать сосиски і ковбаси, а меню розробили на базі рекомендацій відомого кухаря Євгенія Клопотенко. Нагадаємо, перші 11 шкіл перейшли на його меню у 2019 році.

    Раціон учнів включає запіканки, пироги, печені яблука і багато іншого.

    Поміняли у школах і основне меню платного обіду. До речі, на час пандемії в їдальнях скасували шведські столи.

    Нова система харчування у школах з'явиться вже у квітні.

    Нагадаємо, що відомий шеф-кухар взявся за реформу кулінарної освіти в Україні.

     Читайте також:

    В Україні з 1 січня 2021 року почнуть діяти нові правила шкільного харчування.

    Теги: Одеса їжа харчування школярі
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