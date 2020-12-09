В Україні з 1 січня 2021 року почнуть діяти нові правила шкільного харчування: подробиці

З Нового року навчальні заклади повинні врахувати особливості різних вікових груп дітей і підлітків

Нові нормативи щодо харчування почнуть діяти з 1 січня 2021 року

Перша леді Олена Зеленська розповіла про те, як відбувається процес реформування системи харчування у закладах освіти, і заявила, що фахівці почали створювати орієнтовні меню. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Смачне. Корисне. Збалансоване. Все це – про нове меню для закладів освіти, працювати над яким уже розпочала професійна робоча група. Рада повідомити, що робота над реформуванням системи харчування у навчальних закладах триває та переходить на наступний етап – підготовка орієнтовних меню», – повідомила перша леді.

За словами Зеленської, група працює над створенням зразків меню з рецептами страв та технологічними картками, які відповідають оновленим вимогам і нормам харчування для дітей усіх вікових груп.

«Сезонні меню готуються на шість тижнів. Робота рухається швидкими темпами: вже готові меню сніданків та обідів. Надалі будуть розроблені меню для вечері, других сніданків і підвечірків. Це унікальний досвід для України. І я дуже рада, що в українських навчальних закладах незабаром діятимуть нові сучасні стандарти у харчуванні дітей та підлітків», – підсумувала дружина президента.

Також вона уточнила, що до створення прикладу якісного меню залучили фахівців Міністерство охорони здоров'я України, кулінара Євгена Клопотенка, представників громадських організацій, експертів у галузі харчування та дитячих лікарів – ендокринологів і дієтологів.

Водночас кулінарний експерт, автор і керівник проєкту Cult Food Євген Клопотенко у Facebook написав, що рішення про нові меню прийняті на основі даних з п'яти тисяч шкіл, в яких діє цей проєкт.

«Я вже вибрав для шкільного меню топові страви зі своєї збірки рецептів, а також розробив нові рецепти. Зараз залишається робота за технологами – вони повинні створити технічні карти, розрахувати калорійність і собівартість», – додав кулінарний експерт.

З Нового року навчальні заклади повинні врахувати особливості різних вікових груп дітей і підлітків, а також зробити шкільні меню різноманітними і збалансованими відповідно до потреб учнів.

У МОЗ зазначили, що у новому проєкті шкільного харчування будуть заборонені такі продукти:

технологічно оброблені м'ясні та рибні страви, у тому числі ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати тощо;

солодкі газовані напої, енергетичні напої і будь-які інші напої з вмістом доданих цукрів;

також обмежать добову кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів і жирів для дітей.

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