Відомий шеф-кухар взявся за реформу кулінарної освіти в Україні

На базі київського профучилища швейного та перукарського мистецтва відкрили оновлені цехи кафедри «Кухар. Кондитер»

У Міністерстві освіти і науки України заявили про початок реформи професійної кулінарної освіти. У проведенні реформи допомагатиме шеф-кухар, відомий гастроблогер Євген Клопотенко. А для початку на базі київського профучилища швейного та перукарського мистецтва тепер навчатимуть робити тістечка за допомогою 3D-принтера. Там відкрили оновлені цехи кафедри «Кухар. Кондитер». Цей навчальний заклад поки що єдиний в Україні. Про це йшлося у програмі «Київ. Newsroom» (телеканал «Київ»).

Два нових цехи в училищі обладнані не гірше, ніж кухні дорогих ресторанів. Є навіть 3D-принтер, який може зробити будь-яку шоколадну фігурку або різнокольорові картинки для тістечок. На оновлення Міносвіти виділило понад 2 млн грн, а ще 3,7 млн грн виділив Департамент науки і освіти КМДА. Тож тепер студенти навчатимуться тут із великим задоволенням.

«В цьому приміщенні було знято все – стеля, підлога, стіни. Ми провели модернізацію цехів більш ніж на 80%», – розповіла директорка училища Наталія Горбатюк.

«В моєму ресторані на кухні місця в чотири рази менше, немає 3D-принтера. А тут є все: фрізер, шокер, вакууматор, термомікси. Це те, що зараз використовується в сучасній кухні», – у захваті від нового обладнання навіть Євген Клопотенко, який консультував училище, як краще переобладнати кулінарні цехи, аби учні отримали максимум знань.

До речі, в перспективі тут планують організовувати курси та майстер-класи на платній основі для всіх охочих киян.