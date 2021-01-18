Які продукти харчування найбільше подорожчали у 2020 році: дані Держстату

У лідерах цукор, гречка яйця та соняшникова олія

У 2020 році найбільше подорожчали необроблені продукти. Натомість овочі подешевшали.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в 2020 року.

Що подорожчало

Так, цукор у 2020 році подорожчав на 46,2% - до 20,9 грн за кг, гречана крупа подорожчала на 34,8% - до 37,4 грн за кг, яйця зросли в ціні на 30,4% - до 27,5 грн за десяток, а соняшникова олія зросла в ціні на 22,2% - до 42,1 грн за літр.

Сигарети преміум-класу подорожчали на 22,0% - до 57,9 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 0,4% - до 92,7 грн за 0,5 л. Пиво зросло в ціні від початку року на 1,7% - до 17,5 грн за пляшку.

Що подешевшало

Натомість за минулий рік на 42,9% подешевшала цибуля - до 5,1 грн за кг, картопля - на 24,9%, до 10,2 грн за кг, капуста - на 21,5%, до 4,8 грн за кг, буряк - на 17,3%%, до 5,4 грн за кг, а морква - на 6,3%, до 6,0 грн за кг.

Дані держстату

Крім того, в Україні очікується зростання ціни на проїзд. Відомо, що після січневого локдауну проїзд у транспорті може подорожчати в 1,5 раза.