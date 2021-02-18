Конопляна ферма: На Вінниччині правоохоронці виявили теплицю з наркотичними рослинами

Злочинцями загрожує до 8 років позбавлення волі

На Вінниччині на території Барської громади поліцейські виявили ангар з теплицею, де зловмисники вирощували рослини конопель.

Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, 18 лютого на території колишньої ферми поліцейські спільно зі співробітниками прокуратури та ДФС в області провели санкціонований обшук.

За словами начальника відділення поліції №1 Жмеринського районного відділення поліції Сергія Петлика, в одному з ангарів правоохоронці виявили теплицю, де вирощувались коноплі.

При цьому у теплиці зловмисники створили усі необхідні умови: відповідний мікроклімат, підключили лампи денного світла, влаштували додатковий обігрів, систему поливу та вентиляцію.

Поліцейські зараз проводять розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до незаконного вирощування заборонених рослин.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у автомобілі вінничанина поліцейські виявили кілька банок марихуани.