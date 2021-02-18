  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Конопляна ферма: На Вінниччині правоохоронці виявили теплицю з наркотичними рослинами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У теплиці зловмисники створили усі необхідні умови - Конопляна ферма: На Вінниччині правоохоронці виявили теплицю з наркотичними рослинами
    У теплиці зловмисники створили усі необхідні умови
    фото: vn.npu.gov.ua

    Злочинцями загрожує до 8 років позбавлення волі

    На Вінниччині на території Барської громади поліцейські виявили ангар з теплицею, де зловмисники вирощували рослини конопель.

    Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, 18 лютого на території колишньої ферми поліцейські спільно зі співробітниками прокуратури та ДФС в області провели санкціонований обшук.

    За словами начальника відділення поліції №1 Жмеринського районного відділення поліції Сергія Петлика, в одному з ангарів правоохоронці виявили теплицю, де вирощувались коноплі.

    При цьому у теплиці зловмисники створили усі необхідні умови: відповідний мікроклімат, підключили лампи денного світла, влаштували додатковий обігрів, систему поливу та вентиляцію.

    Поліцейські зараз проводять розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до незаконного вирощування заборонених рослин.

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у автомобілі вінничанина поліцейські виявили кілька банок марихуани.

    Теги: правозахисники Вінниця наркотики поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies