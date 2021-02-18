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    Наїзди на пішохода: в центрі Одеси патрульні збили жінку на тротуарі

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    За одними даними, правоохоронцю стало зле в автомобілі, й він випадково натиснув на педаль - Наїзди на пішохода: в центрі Одеси патрульні збили жінку на тротуарі
    За одними даними, правоохоронцю стало зле в автомобілі, й він випадково натиснув на педаль
    фото: з відкритих джерел

    Призначено службове розслідування для встановлення обставин наїзду

    У центрі Одеси автомобіль поліції скоїв наїзд на жінку, яка йшла тротуаром.

    Інцидент стався ввечері 17 лютого на вулиці Катерининській, біля магазину, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

    «62-річній жінці після наїзду службового автомобіля надано невідкладну медичну допомогу без подальшої госпіталізації», – сказано в повідомленні.

    На місці події працювали співробітники інспекції з особового складу ГУНП в Одеській області. Призначено службове розслідування для встановлення обставин наїзду на жінку та надання оцінки діям поліцейських.

    У соціальних мережах очевидці повідомили, що інцидент стався біля магазину «АТБ», де знаходилась службова машина.

    «Поліцейська машина різко дала по газах і наїхала на жінку... Людям довелося піднімати авто, щоб витягти потерпілу», – зазначають очевидці.

    За одними даними, правоохоронцю стало зле в автомобілі, й він випадково натиснув на педаль. Інші стверджують, що поліцейська сиділа на пасажирському сидінні й нібито хотіла запустити авто, щоб зігрітися. При цьому машина «стояла на передачі та поїхала».

    Нагадаємо, на Вінниччині сталася ДТП за участю службового авто поліції та легковика.

    Теги: Національна поліція України ДТП Одеса аварія
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