Наїзди на пішохода: в центрі Одеси патрульні збили жінку на тротуарі

За одними даними, правоохоронцю стало зле в автомобілі, й він випадково натиснув на педаль

Призначено службове розслідування для встановлення обставин наїзду

У центрі Одеси автомобіль поліції скоїв наїзд на жінку, яка йшла тротуаром.

Інцидент стався ввечері 17 лютого на вулиці Катерининській, біля магазину, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

«62-річній жінці після наїзду службового автомобіля надано невідкладну медичну допомогу без подальшої госпіталізації», – сказано в повідомленні.

На місці події працювали співробітники інспекції з особового складу ГУНП в Одеській області. Призначено службове розслідування для встановлення обставин наїзду на жінку та надання оцінки діям поліцейських.

У соціальних мережах очевидці повідомили, що інцидент стався біля магазину «АТБ», де знаходилась службова машина.

«Поліцейська машина різко дала по газах і наїхала на жінку... Людям довелося піднімати авто, щоб витягти потерпілу», – зазначають очевидці.

За одними даними, правоохоронцю стало зле в автомобілі, й він випадково натиснув на педаль. Інші стверджують, що поліцейська сиділа на пасажирському сидінні й нібито хотіла запустити авто, щоб зігрітися. При цьому машина «стояла на передачі та поїхала».

Нагадаємо, на Вінниччині сталася ДТП за участю службового авто поліції та легковика.