В Одеському зоопарку знайомили з тваринами минулих епох
Відвідувачів Одеського зоопарку знайомили з природою давніх часів
20 липня 2019 року в Одеському зоопарку для дітей і дорослих провели пізнавальне свято «Тварини минулих епох».
Гостям запропонували зробити «подорож у часі», де їм зустрілися історичні персонажі - Дама XIX століття, Римський легіонер і Печерна людина. Герої розповіли про свою епоху і особливості природи того часу.
Маленьких відвідувачів чекала також цікава ігрова програма. А співробітники Центру іноземних мов «Логос» підготували для всіх присутніх приємні сюрпризи.
Після ігор і конкурсів відвідувачі зоопарку традиційно спостерігали за показовими годуваннями екзотичних тварин - носух і індійської слонихи Венді.
Свято в зоопарку пройшло за сприяння Дитячого фонду ім. Серафима Саровського.