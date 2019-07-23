В Одеському зоопарку знайомили з тваринами минулих епох



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Відвідувачів Одеського зоопарку знайомили з природою давніх часів

20 липня 2019 року в Одеському зоопарку для дітей і дорослих провели пізнавальне свято «Тварини минулих епох».

Гостям запропонували зробити «подорож у часі», де їм зустрілися історичні персонажі - Дама XIX століття, Римський легіонер і Печерна людина. Герої розповіли про свою епоху і особливості природи того часу.

Маленьких відвідувачів чекала також цікава ігрова програма. А співробітники Центру іноземних мов «Логос» підготували для всіх присутніх приємні сюрпризи.

Після ігор і конкурсів відвідувачі зоопарку традиційно спостерігали за показовими годуваннями екзотичних тварин - носух і індійської слонихи Венді.

Свято в зоопарку пройшло за сприяння Дитячого фонду ім. Серафима Саровського.