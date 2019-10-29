В Одеському зоопарку з'явиться нова вхідна група



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Реконструкція вхідної групи і огорожі Одеського зоопарку

У Преображенському парку проводяться роботи з реконструкції вхідної групи і огорожі КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення».

Для цього демонтується зруйнована будівля колишнього літературного салону Преображенського парку, розташованого навпроти арки з боку вул. Мечникова на межі з територією зоопарку. На місці цієї будівлі і буде облаштовано нову вхідну групу в Одеський зоопарк.

Вона буде являти собою кам'яний портал з трьома арочними проходами і гратчастими сталевими стулковими воротами. Арочний вхід буде виконаний в одному - мавританському - стилі з вхідними групами в парк. До кам'яного порталу з боку Преображенського парку будуть примикати два одноповерхових павільйони. А перед вхідною групою в зоопарк з'явиться скульптурна композиція триметрових азіатських слонів на постаментах.

У рамках реконструкції на сьогодні також проводиться демонтаж старої кам'яної огорожі між зоопарком і парком Преображенський. Замість нього побудований новий кам'яний паркан довжиною 353 метри і висотою 2,3 метра.

Також будуть виконані роботи з будівництва легкого гратчастого паркану між Преображенським парком і територією стадіону «Краян».

Таким чином, Преображенський парк буде обгороджений з усіх боків. Між парканом парку і парканом стадіону будуть організовані пішохідна зона і проїзд для спецтранспорту, а також парковка для відвідувачів парків і стадіону, розрахована на 39 машиномісць, з яких 5 - інклюзивні.

Проєктом також передбачено мощення тротуарною плиткою майданчиків, пішохідних доріжок, озеленення трав'яних газонів у межах земельної ділянки вхідної групи і облаштування дитячого майданчика.

У зону проведення робіт потрапляють 29 дерев, які підлягають демонтажу, 9 з яких - аварійні (згідно з актом департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради). Під час виконання робіт буде розглядатися можливість збереження максимальної кількості дерев, що потрапляють під демонтаж.

Замовником робіт виступає управління капітального будівництва Одеської міської ради. Згідно з угодою роботи повинні бути завершені до кінця 2020 року.